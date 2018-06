Doria tem empate técnico com Skaf para governo de SP, diz Ibope

São Paulo – O pré-candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, João Doria, permaneceu na liderança na mais nova pesquisa realizada pelo Ibope/Bandeirantes com eleitores dos Estado de São Paulo, mas viu cair sua intenção de voto de 22% para 19% desde o final de maio.

Com o resultado, Doria entrou em situação de empate técnico com o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), que subiu de 15% para 17%. A margem de erro é de três pontos porcentuais.

Em terceiro lugar, aparece o atual governador de São Paulo, Marcio França (PSB), que passou de 3% para 5%. Luiz Marinho, do PT, obteve 3% das intenções.

Doria também viu aumentar sua rejeição em todo o Estado na passagem de maio para junho, de 35% para 39%. Já a rejeição de Skaf passou de 34% para 30%. A de França também subiu, de 16% para 18%.

Senado

A pesquisa também testou dois cenários para a disputa do Senado este ano, um deles com a presença do deputado federal Ricardo Tripoli e outro com a do presidente da Assembleia Estadual, Cauê Macris, ambos do PSDB. Independente do cenário, o petista Eduardo Suplicy lidera a corrida com 29%, à frente de José Luiz Datena (DEM), com 23%, e Marta Suplicy (MDB), com 22%.

A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 26 de junho, com 1008 pessoas. O número de registro no TSE é 03598/2018.