Doria sobre climão com Zeca Pagodinho: “sou educado”

São Paulo — O prefeito de São de Paulo, João Doria (PSDB), usou a rede de microblogs Twitter na noite deste domingo para comentar a saia-justa que vivenciou com o cantor Zeca Pagodinho no Sambódromo do Anhembi no último sábado (10). Na ocasião, o artista se recusou a tirar uma foto ao lado do tucano e, quando aceitou, apareceu visivelmente constrangido nas imagens. O assunto, é claro, repercurtiu nas redes sociais.

Em resposta, o prefeito de São Paulo tentou dar uma lição de moral sobre o caso: “Sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com a incompreensão de alguns”, escreveu.

Episódio ZECA PAGODINHO: sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com incompreensão de alguns. — João Doria (@jdoriajr) February 11, 2018

Para a Veja SP, uma assessora do artista disse que Zeca Pagodinho tem o princípio de não se deixar fotagrafar ao lado de nenhum político. No caso de Doria, ele só teria cedido porque o prefeito paulistano é o anfitrião do carnaval de São Paulo, do qual ele participava.

Zeca só teria aceitado a proposta após a mediação do dono do camarote do Bar Brahma e com a condição de que o ex-jogador de Futebol Amaral também estivesse na foto.