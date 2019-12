Doria revê protocolos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recuou nesta quinta-feira 5 em sua defesa em relação à atuação da Polícia Militar no episódio que resultou na morte de nove jovens em um baile funk na favela de Paraisópolis, no último domingo. Na segunda-feira, Doria havia afirmado que “nada mudaria” na Segurança Pública da cidade após a tragédia. Mas, após se reunir com mães de vítimas e receber vídeos de abusos policiais, o governador admitiu a necessidade de melhorias nas operações e punição de “policiais que não cumprem o protocolo e desonram a corporação”, disse. “A polícia já foi orientada (após o episódio) para rever protocolos e inibir, se não acabar, qualquer tipo de abuso que possa ocorrer. É inaceitável que a melhor polícia do Brasil use de força desproporcional e desnecessária, sobretudo quando não há reação dos cidadãos. Eu mesmo fiquei muito chocado quando vi as imagens, em que um PM agride desnecessariamente jovens saindo de um local fechado”, disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Produção de veículos cai 7% em novembro

A produção de carros comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil totalizou 227,5 mil unidades em novembro, uma queda de 7,1% em relação ao mesmo mês de 2018, quando foram fabricados 244,7 mil carros. Em relação ao mês de outubro, o tombo é de 21,2%, para 288,5 mil veículos, informou a associação que representa os fabricantes, a Anfavea, nesta quinta-feira 5. No acumulado do ano, a produção aumentou 2,7% sobre o intervalo de janeiro a novembro de 2018: de 2.702.306 para 2.774.484 em 2019. As vendas no mês passado somaram 242,3 mil unidades, alta de 4,9% na comparação com novembro do ano anterior, mas queda de 4,4% em relação a outubro, mostraram os dados. No acumulado de 2019, houve alta de 8,3%, para 2,33 milhões de unidades.

Abril conclui venda de EXAME

Num leilão realizado nesta quinta-feira, em São Paulo, o Grupo Abril vendeu ao banco BTG Pactual sua unidade de negócios EXAME, que produz a revista, o site e o aplicativo da marca, além de realizar eventos. A venda ainda requer aprovação do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ser finalizada. O leilão de EXAME estava previsto no plano de recuperação judicial do Grupo Abril, aprovado em agosto por assembleia de credores. Além de EXAME, o plano prevê a venda do imóvel onde fica a sede da Abril, em São Paulo, e imóvel em Campos do Jordão, no interior do estado. O valor da transação foi de 72 milhões de reais. A revista EXAME, a mais prestigiada publicação de negócios do país, é publicada há 52 anos e mantém edições especiais que também são líderes em suas categorias, como os anuários Melhores e Maiores, Guia EXAME de Sustentabilidade e Guia EXAME de Diversidade. O site exame.com é o de maior audiência em língua portuguesa nas áreas de economia e negócios, com média de visitantes superior a 20 milhões por mês.

Eduardo Bolsonaro é destituído da presidência do PSL em São Paulo

Depois ter ser sido punido com uma suspensão partidária de 12 meses, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi destituído do cargo de presidente do PSL em São Paulo pela direção nacional da sigla. O registro do afastamento dele foi divulgado nesta quinta-feira 5 no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o documento, Eduardo não responde pela função desde terça-feira, mesma data em que o diretório nacional do PSL confirmou, por unanimidade, suspensões e advertências a 18 parlamentares do partido aliados ao presidente Jair Bolsonaro. No caso de Eduardo, a suspensão será por um ano. O deputado estava no comando do partido desde julho deste ano. Toda a direção do PSL paulista nomeada por ele também foi destituída.

ANS suspende venda de 39 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 39 planos de saúde de 12 operadoras, em todo o país, devido a reclamações feitas pelos consumidores no terceiro trimestre deste ano. A proibição da venda começa a valer a partir de 9 de dezembro. A medida, divulgada nesta quinta-feira 5, faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência, que acompanha o desempenho do setor. Além das suspensões, a ANS informou também que liberou a comercialização de 11 planos de saúde de 7 operadoras. Eles haviam sido impedidos de serem vendidos anteriormente, mas melhoraram os resultados e, com isso, poderão voltar a ser vendidos para novos clientes a partir da próxima segunda-feira, desde que não estejam com a comercialização interrompida por outros motivos.

Bolsonaro ao líder paraguaio: ‘Não dá para dar um golpe, não?’

Ao passar a liderança semestral do Mercosul ao Paraguai, durante a reunião de cúpula do bloco nesta quinta-feira 5, o presidente Jair Bolsonaro arriscou uma conversa com seu colega do Paraguai, Mario Abdo Benítez: “Quero continuar presidente, não dá pra dar um golpe, não?”, afirmou. Sem dar-se conta de que seu microfone estava aberto, Bolsonaro tentou amenizar o impacto de sua declaração, e justificou com sua percepção sobre o comportamento dos líderes da esquerda diante de derrotas. “Tudo quando eles perdem, eles dizem que é golpe. É impressionante.” O presidente paraguaio, que falou em seguida, agradeceu ao Brasil pelo “apoio quando houve uma ameaça à democracia”. No início de agosto, foi aberto um processo de impeachment contra ele, depois de vir à tona um acordo secreto com o Brasil sobre a comercialização da energia da usina de Itaipu, que traria supostos prejuízos de mais de 200 milhões de dólares a Assunção. A investigação foi interrompida por pressão brasileira.

UE cobra negociações comercias pró-brexit

A União Europeia (UE) expressou nesta quinta-feira seu desejo de iniciar o quanto antes as discussões sobre a nova relação comercial com o Reino Unido depois do Brexit, previsto para 31 de janeiro. O objetivo é garantir um acordo comercial em apenas 11 meses, antes que o período de transição após a saída do Reino Unido expire em dezembro do ano que vem. Os chefes de Estado e de governo da UE pediram que a Comissão Europeia apresentasse na próxima cúpula europeia, prevista para os dias 12 e 13 de dezembro, “um projeto de mandato global para uma futura relação com o Reino Unido imediatamente após sua retirada”. Segundo o documento, este mandato terá que ser aprovado “rapidamente” pelos Estados membros.

Impeachment de Trump avança na Câmara

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou nesta quinta-feira 5 que a Casa já tem material suficiente para elaborar o relatório final do processo de impeachment do líder americano, Donald Trump. Ele é investigado por abuso de poder ao ter pressionado a Ucrânia a investigar seu principal adversário político. Com a declaração de Pelosi, a votação do impeachment no plenário da Câmara poderá ocorrer antes do Natal. A fase seguinte, de julgamento pelo Senado, ficará para 2020. O anúncio também ocorre um dia após o início da coleta de testemunhos de juristas pelo Comitê Jurídico, responsável por elaborar o relatório com as denúncias. Na quarta-feira, os membros do comitê ouviram quatro especialistas em direito constitucional convidados tanto pelos Democratas quanto pelos Republicanos. Três deles, convocados pela oposição, disseram que Trump havia de fato cometido ofensas passíveis ao impeachment.