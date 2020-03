Doria recebe ameaça de morte e tem casa cercada por segurança, diz jornal

O governador de São Paulo, João Doria, recebeu uma ameaça de morte nesta quinta-feira por mensagem em seu celular, de acordo com a colunista da Folha de São Paulo Monica Bergamo.

Segundo o jornal, a mensagem dizia que a casa de Doria seria invadida, o que levou as forças de segurança do governo do estado a cercar a residência do governador para protegê-lo de um eventual ataque.

Ainda de acordo com a Folha, a mensagem teria sido enviada por grupos que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro. Para a equipe do governador, a ameaça pode ter sido articulada pelo chamado “gabinete do ódio”, grupo coordenado por Carlos Bolsonaro que atua em redes sociais.

São Paulo é o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil. O último boletim divulgado na quinta-feira, 26, mostra que o estado tem 1.052 dos 2.915 casos confirmados no Brasil, além de 58 das 77 mortes. O estado está em quarentena obrigatória deste terça-feira, 24, com somente serviços essenciais sendo autorizados a funcionar, como restaurantes, supermercados e farmácias.

A quarentena levou a um embate entre Doria e o presidente Jair Bolsonaro. Em uma videoconferência entre governadores e Bolsonaro, Doria ouviu do presidente que “subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República”, segundo o site Poder360. Apesar de Bolsonaro criticar a paralisação dos negócios no Brasil e pedir o retorno de parte da atividade, os governadores devem continuar a não arredar o pé.