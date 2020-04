Doria prorroga quarentena até 10 de maio em todo o estado de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que vai prorrogar a quarentena em todo o estado de São Paulo até 10 de maio. A medida foi validada pelo Comitê de Contingência do Coronavírus e vale para os 645 municípios.

Havia a discussão se a ampliação valeria em todo o Estado, uma vez que dirigentes vêm recebendo pressões de prefeitos do interior para liberar aberturas parciais do comércio em municípios onde a doença ainda não chegou.

O infectologista David Uip salientou que o “vírus está entrando em todo o interior e no litoral do estado de São Paulo”. Ele, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus, disse que divulgará em breve uma nota técnica mostrando a preocupação com as regiões. “Estamos absolutamente convencidos que São Paulo adota as melhores decisões possíveis”.

São Paulo está sob medidas de isolamento social desde 22 de março. Até agora, o governador decretou períodos de 15 dias de quarentena. Somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar.

“Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência. E a orientação da ciência foi para prorrogarmos a quarentena até o dia 10 de maio”, disse Doria. O governador relatou que o isolamento social caiu para 49%, o que preocupa as autoridades, já que o sistema de saúde está próximo do colapso.

Ele citou que, há um mês, havia o primeiro registro de morte no estado. Hoje, já são 853 óbitos em decorrência da doença e os casos estão em expansão. “As UTIs e enfermarias de hospitais recebem cada dia mais pacientes e já temos hospitais públicos a beira do colapso”.

São Paulo é o Estado mais atingido pela epidemia do novo coronavírus. Foram 75 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 16. A estimativa do governo é que as UTIs do Estado estarão lotadas até maio com o avanço da pandemia.

