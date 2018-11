Doria promete reduzir secretarias e fazer governo “mais enxuto e focado”

Atual ministro das Comunicações e presidente licenciado do PSD, Kassab ressaltou o apoio do partido ao governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro . “Estou entre os brasileiros que torcem para esse governo dê certo. Em tudo que estiver ao nosso alcance vamos dar apoio”, declarou.

A coletiva contou com uma “plateia” de aliados. Estavam o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), além dos deputados estaduais paulistas Marco Vinholi (PSDB), Delegado Olim (PP) e Fernando Capez (PSDB) e do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Réu em uma ação por improbidade administrativa e acusado de ter recebido R$ 21 milhões via caixa dois na campanha à Prefeitura de São Paulo em 2008, Kassab disse que as acusações contra ele são “infundadas” e foi defendido por Doria. “Não há juízo final (sobre Kassab). Não gera nenhum tipo de problema. Ele foi um apoiador de nossa candidatura desse a primeira hora”, afirmou o governador eleito.

Em coletiva de imprensa, o tucano falou em diminuir custos de comissão e dar um novo desenho institucional à gestão. Uma das pastas a serem criadas, de acordo com Kassab , é a Secretaria do Interior.

GuardiaApós se reunir nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o governador eleito João Doria disse que os dois discutiram “temas institucionais”. O tucano desconversou quando questionado se convidaria o ministro para seu governo.

“Guardia é meu amigo de longa data. Discutimos temas institucionais”, disse Doria. “Guardia tem olhar privilegiado. É um consultor que gosta de São Paulo”, ressaltou o governador eleito.

Além disso, Doria disse estar conversando por telefone “dia sim, dia não” com o economista Paulo Guedes, anunciado como ministro da Economia do governo Bolsonaro, sobre a economia e as contas do Estado.