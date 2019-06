Doria manda contratar quase 3 mil policiais

São Paulo — O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autorizou, nesta segunda-feira, 3, a abertura de concursos para a contratação de 2.750 policiais civis e 189 técnicos-científicos. “Segurança pública é prioridade do Governo de São Paulo, no planejamento e na ação. Polícia na rua. E bandidos na cadeia”, disse o governador. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A previsão é de que ao menos quatro editais sejam abertos em 2020 para contratar 250 delegados, 900 investigadores, 1.600 escrivães e 189 médicos legistas.

Atualmente há concursos em andamento para preencher 2.750 vagas para a Polícia Civil: 250 para delegados, 600 para investigadores, 800 para escrivães, 300 para agentes de telecomunicações, 200 para papiloscopistas, 400 para agentes policiais e 200 para auxiliares de papiloscopistas.

Treinamento

Atualmente, 65 policiais técnico-científicos estão em formação – 22 fotógrafos técnicos-periciais, dez médicos legistas e 33 peritos. A formação dos policiais na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra tem duração de aproximadamente quatro meses, contando com o estágio feito nas unidades policiais. Após a formação os agentes são distribuídos para todo o Estado.