Doria faz exame de coronavírus após teste de David Uip dar positivo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 23, que se submeteu a um exame para saber se está com covid-19 após o chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus do estado, David Uip, ter testado positivo para a infecção.

Em seu twitter, o governador afirmou que Uip está “isolado, passa bem e permanecerá em sua residência”, escreveu. Doria aguarda, agora, o resultado de seu exame.

Informo que o resultado do exame do Dr Davi Uip, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, deu positivo para COVID-19. Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei. — João Doria (@jdoriajr) March 23, 2020

Uip, que tem 67 anos, apresentou tosse e febre na madrugada de domingo para esta segunda-feira, 23. O infectologista foi examinado no Hospital Sírio-Libanês, onde ele mesmo coordena o departamento de Infectologia.

No Palácio dos Bandeirantes, a notícia deixou o primeiro escalão do governo em alerta, uma vez que o médico vem participando de mais de uma reunião diária com o Doria e também com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que está em tratamento com imunoterapia por conta de um câncer no trato digestivo.