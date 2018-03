Doria: esperamos decisão de aliança com MDB em SP em junho

São Paulo – Um dos pré-candidatos do PSDB ao governo de São Paulo, o prefeito João Doria afirmou desejar uma aliança com o MDB no Estado. Em entrevista durante o Fórum Econômico Mundial sobre América Latina, onde esteve também o presidente Michel Temer, Doria disse que está conversando com Temer para fechar uma aliança. O entendimento pode ser firmado em junho, declarou Doria.

O prefeito reforçou que, se for escolhido pelo partido, deixará a Prefeitura no dia 6, prazo final de saída do cargo. “Nós temos dialogado bem no sentido de coalizão (com Temer), nós desejamos estar em linha de coalização com o MDB aqui no Estado”, afirmou o prefeito.

Doria revelou surpresa com o anúncio do presidente da Fiesp, Paulo Skaf,que afirmou no mesmo evento que é pré-candidato pelo MDB. O tucano revelou que estava conversando com Skaf para uma aliança. “Espero que continue havendo esse bom diálogo com ele”, declarou Doria.

O prefeito disse que respeita o anúncio de Skaf, mas lembrou que uma aliança entre os dois partidos em São Paulo pode abrir um canal na eleição presidencial. “É natural e legítima a candidatura do Paulo Skaf. Mas as portas seguem abertas porque a coalizão poderá ser possível e com isso quem sabe até se estender no plano federal”, disse.