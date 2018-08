Doria empata com Skaf na corrida ao governo de SP, mostra pesquisa

São Paulo – O ex-prefeito da capital paulista João Doria (PSDB) lidera a disputa ao governo de São Paulo por uma pequena margem, segundo o mais novo levantamento feito no estado e divulgado nesta quarta-feira, 8, pela CNT/MDA. De acordo com a pesquisa, o tucano tem 16,4% das intenções de voto, contra 16,2% do presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf (MDB).

Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais e para menos, ambos estão em situação de empate técnico.

Em terceiro lugar, aparece o atual governador, Marcio França (PSB), com 5,0% das preferências. Luiz Marinho, do PT, aparece em seguida com 4,8%.

Este é o primeiro levantamento CNT/MDA feito exclusivamente para o Estado de São Paulo no ciclo eleitoral de 2018, o que impede comparações diretas. Brancos e nulos somaram 29,5%, enquanto 21,4% se disseram indecisos.

No cenário para o segundo turno mais provável neste momento, Skaf venceria Doria por 29,7% a 26,8%. Os números, no entanto, também caracterizam situação de empate técnico.

A pesquisa também questionou os paulistas sobre a disputa para o Senado. No cenário estimulado, o vereador Eduardo Suplicy (PT) lidera com 24,2% dos votos. Marta Suplicy aparece em segundo lugar, com 16,7%. A senadora, no entanto, anunciou na semana passada que não vai disputar a reeleição e vai deixar o MDB. Mario Covas Neto (Podemos) aparece em terceiro, com 12,9%.

A pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte), em parceria com a MDA, sobre intenções de voto para presidente da República, governador e senador em São Paulo, está registrada no TSE sob o número SP-04729/2018. Foram realizadas 2.002 entrevistas, distribuídas em 75 municípios de todas as regiões do Estado, entre os dias 2 e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, considerando o nível de confiança de 95%.