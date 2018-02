Doria e Russomanno lideram cenários para governo de SP

São Paulo – O prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) e o deputado federal Celso Russomanno (PRB) são os candidatos favoritos dos paulistas para o governo do estado na eleição deste ano, segundo um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (27).

Nos cenários em que ambos participam da disputa, Doria tem cerca de 30% das intenções de voto dos habitantes do estado, e Russomanno cerca de 29%. A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 2%, segundo o instituto.

Sem Russomanno, a segunda melhor opção é o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB), mas, nesse caso, Doria teria 39% dos votos dos eleitores e Skaf, 19%. Já num cenário sem Doria, Russomanno teria 37% dos votos e Skaf teria 18%.

Quando aparece, Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, tem entre 9% e 13% das intenções de voto dos paulistas.

Apesar de apontarem Doria como favorito, os eleitores acreditam, em grande parte, que o estado perde com a renúncia do prefeito. 42,5% dos entrevistados responderam neste sentido; para 39%, o estado ganharia com a candidatura de Doria. 18,5% não sabiam ou não responderam.

Há uma pergunta específica sobre qual seria o candidato do PSDB com maior chance de ganhar o voto do eleitor. Doria aparece com 55,5% da preferência. Quando a mesma pergunta é aplicada ao PT, a resposta majoritária é “nenhum”, com 43%, seguida por Fernando Haddad, com 33%.

Cenário 1:

Candidato Intenção Não sabe 4,5% Nenhum 13,7% João Doria 30,1% Celso Russomano 29,1% Paulo Skaf 12,9% Luiz Marinho 3,6% Márcio França 2,5% Rodrigo Garcia 1,9% Carlos Giannazi 1,7%

Cenário 2:

Candidato Intenção Não sabe 5,5% Nenhum 19,6% João Doria 39,8% Paulo Skaf 19,1% Luiz Marinho 5,5% Rodrigo Garcia 4,9% Márcio França 3,5% Carlos Giannazi 2,1%

Cenário 3:

Candidato Intenção Não sabe 4,0% Nenhum 11,8% João Doria 29,2% Celso Russomanno 28,2% Paulo Skaf 12,2% Fernando Haddad 9,4% Márcio França 2,2% Rodrigo Garcia 1,8% Carlos Giannazi 1,2%

Cenário 4: