Doria e Alckmin oficializam reajuste da passagem de SP para R$ 4

São Paulo – A SPTrans oficializou o aumento da tarifa dos transportes públicos de São Paulo de 3,80 reais para 4 reais a partir de 7 de janeiro de 2018.

Os governos estadual e municipal destacam que o reajuste ficou abaixo da inflação acumulada desde o último reajuste, em janeiro de 2016: o aumento da passagem foi de 5,26%, enquanto o IPC-Fipe foi de 8,36%.

A integração, que já tinha subido de 5,92 para 6,80 reais neste ano, vai ter novo aumento e passar a custar 6,96 reais.

Veja os novos preços das tarifas de ônibus, trem e metrô

Tarifa do Metrô: de R$ 3,80 para R$ 4,00

Tarifa da CPTM: de R$ 3,80 para R$ 4,00

Tarifa dos ônibus municipais (SPTrans): de R$ 3,80 para R$ 4,00

Integração ônibus + trens (Metrô/CPTM): de R$ 6,80 para R$ 6,96

Bilhete Diário comum (24 horas): de R$ 15,00 para R$ 15,30

Bilhete Diário integrado (24 horas): de R$ 20,00 para R$ 20,50

Bilhete Mensal comum: de R$ 190,00 para R$ 194,30

Bilhete Mensal integrado: de R$ 300,00 para R$ 307,00

Segundo a SPTrans, quem carregar o bilhete até as 23h59 do dia 6 de janeiro poderá viajar com o valor da tarifa antiga, até o crédito se esgotar (máximo de R$ 300 por dia e R$ 350 acumulados no cartão).

“O reajuste na tarifa dos transportes é necessário para adequar a receita ao custo dos sistemas. Durante o ano de 2017 a tarifa básica se manteve inalterada, graças a um esforço conjunto da Prefeitura e do Governo do Estado, para não impactar no orçamento dos cidadãos que dependem do transporte público”, afirmou a SPTrans em nota.