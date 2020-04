Doria diz que doações empresariais contra covid-19 somam R$ 500 mi

Da redação, com Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 23, que o Grupo Empresarial Solidário, formado para reunir recursos privados durante a pandemia do novo coronavírus, atingiu o patamar de 500 milhões de reais em doações de 118 empresas.

As arrecadações, que segundo o governo já foram efetuadas, são em recursos financeiros, produtos e serviços para o estado. O montante foi alcançado em cinco encontros dos empresários.

“Superar essa barreira é um marco histórico para São Paulo e vamos manter esse grupo empresarial funcionando com doações para saúde, para proteção social e para a segurança pública”, diz Doria.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, explicou que desses 500 milhões de reais 34% dos recursos foram direcionados ao atendimento de serviço social e 66% para a saúde e segurança pública.

Isolamento social

O governador mostrou novamente preocupação com a da taxa de isolamento social de 48% observada na capital paulista e na região metropolitana nesta quarta-feira 22. O número representa uma queda em relação à taxa de 57% computada na última terça-feira, 21, pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) utilizado pelo governo para controlar o índice de isolamento social no Estado.

De acordo com Doria, o índice de ontem liga um “sinal de alerta” à população paulista. “Não podemos baixar de 50%”, advertiu o governador nesta quinta-feira, 23. O tucano ainda pediu: “não ajude a disseminar o vírus e colocar em risco sua vida e a de familiares”.

O secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, também alertou a população do risco de manter os níveis de isolamento abaixo dos 50%.

Segundo ele, se esse cenário continuar e o índice não aumentar de forma consistente, a porcentagem de novos casos e mortes por covid-19 em São Paulo “poderá passar para dígitos duplos”. O secretário informou que, de ontem para hoje, houve um acréscimo de 3% no número de infectados e 4% dos óbitos pela doença.

Entre outros anúncios, Doria ainda disse que o governo do Estado irá publicar no Diário Oficial do Estado de amanhã um decreto que recomenda o uso de máscaras pela população em todos os municípios paulistas.

Segundo ele, o “efeito protetor” das máscaras contra o coronavírus está comprovado e, por isso, é importante que os cidadãos do Estado sigam tal recomendação.