Brasília – O novo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu nesta terça-feira, 1.º, a privatização da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e do Porto de Santos. As duas são empresas públicas federais.

Doria falou com a imprensa ao chegar ao Palácio do Planalto para a sequência da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. No Planalto, Bolsonaro receberá a faixa presidencial e também assinará o termo de posse de deus 22 ministros.