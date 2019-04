Doria convida Alckmin para ser “conselheiro” do PSDB

Por Pedro Venceslau

São Paulo – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), convidou o ex-governador Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, para atuar como conselheiro do partido a partir de maio, quando a sigla realizará sua convenção nacional.

Atual presidente do partido, Alckmin deixará o cargo e deve ser substituído pelo ex-deputado Bruno Araújo (PE), que conta com o apoio de Doria. O governador também se articula para colocar aliados em postos-chave da legenda em um movimento que encontra resistência entre tucanos da velha guarda.

Doria disse à reportagem que almoçou duas vezes com Alckmin recentemente para tratar do assunto, e também se reuniu com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

“Deixei aberto para o ex-governador Geraldo Alckmin que, se ele desejar continuar fazendo parte da executiva do PSDB, ele terá o espaço que desejar”, disse o ex-prefeito. Quando questionado se o espaço poderia ser o Instituto Teotônio Vilela, braço teórico do partido que conta com 30% dos recursos do Fundo Partidário, Doria rejeitou a ideia. “O ITV vai exigir dedicação muito intensa para se posicionar como o grande formulador do PSDB. Esse espaço é mais para um jovem. Alckmin faria mais sentido como um grande e privilegiado conselheiro do PSDB”.