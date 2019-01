Doria autoriza Polícia Militar a usar arma calibre 12 em chamadas do 190

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (11) que autorizou o uso de espingardas calibre 12 por todas as equipes de radiopatrulha da Polícia Militar (PM).

De acordo com o governo estadual, todas as viaturas que fazem o atendimento do 190 serão equipadas com o armamento. O serviço telefônico 190 é destinado ao atendimento da população em situações de urgência policial e ao recebimento de denúncias.

“Antes, as espingardas de calibre 12 eram destinadas apenas às operações noturnas. Nos atendimentos diurnos, as equipes saiam com pistolas ponto 40, impossibilitando uma resposta à altura em atendimentos de maior gravidade”, destaca nota divulgada pelo governo paulista.

Serão necessárias 5 mil armas calibre 12 para equipar todas as equipes da Polícia Militar em ambos os períodos. De acordo com o governo, o armamento, que será utilizado inclusive por cabos e soldados, estará disponível em 60 dias.