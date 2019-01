Doria anuncia presidentes do Metrô, CPTM e EMTU

Anuncio os novos presidentes das empresas de transporte do Governo do Estado de SP:

•Silvani Pereira – Companhia do Metropolitano de SP – Metrô

•Pedro Moro – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM

•Marco Assalve – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU

