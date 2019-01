Doria anuncia negociação com a Novartis para desenvolvimento de pesquisas

São Paulo – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), registrou nas suas redes sociais nesta quinta-feira o resultado de algumas reuniões que tem feito em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial.

Ao lado do presidente do Instituto Novartis de Pesquisa Biomédica, James Bradner, Doria anunciou a possibilidade da empresa realizar ações de desenvolvimento de pesquisas em parceria com o Instituto Butantan e a Universidade de São Paulo (USP).

“Vale lembrar que nos últimos três anos a Novartis do Brasil teve um investimento de US$ 150 milhões em programas de pesquisa. E agora o objetivo é que o governo de São Paulo, ao lado da Novartis e da USP, possam realizar um programa para os próximos 10 anos”, diz o governador em vídeo. O tal programa não foi detalhado.

Doria também publicou um vídeo com Anderson Tanoto, do grupo indonésio Royal Golden Eagle (RGE), citando que a companhia pretende multiplicar os investimentos em São Paulo e gerar 7 mil novos empregados nos próximos 2 anos e meio.