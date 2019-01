Doria anuncia Imbassahy, 10º ex-integrante da gestão Temer em SP

São Paulo — O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o ex-ministro e deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB-BA) como secretário especial e chefe do escritório do governo paulista em Brasília.

Com a escolha, Doria nomeia o 10º ministro do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). Ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão Michel Temer, Imbassahy não conseguiu ser eleito para um novo mandato na Câmara.

Sua função na gestão de SP será articular as relações do governo com a Presidência da República, o Congresso Nacional, os ministérios, as autarquias federais e instituições financeiras, de acordo com comunicado da assessoria oficial.

Antes de Imbassahy, Doria já escolheu outros nove integrantes do governo Temer. Os ministros são Gilberto Kassab (Casa Civil), Henrique Meirelles (Fazenda), Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos), Vinícius Lummertz (Turismo), Aloysio Nunes Ferreira Filho (Investe SP), Antônio Claret de Oliveira (Departamento Aeroviário) e Nelson de Souza (Estatais).

Gilberto Kassab, no entanto, foi afastado do cargo na mesma semana em que assumiu, para se defender de acusações de corrupção no caso JBS.