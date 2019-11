Doria anuncia criação de museu de tecnologia na avenida Paulista

O governo paulista cedeu à Confederação Nacional da Indústria (CNI) por 35 anos o Casarão Franco de Mello – um antigo casarão de barões do café localizado na Avenida Paulista, para a instalação de um museu interativo nos moldes do Exploratorium, um laboratório público de tecnologia localizado em São Francisco nos Estados Unidos.

A CNI, por meio do Sesi nacional, vai administrar o local a executar as reformas, mas preservará as características originais do imóvel. O novo espaço deve ser inaugurado em 2020 e ainda não tem nome definido.

A parceria foi anunciada pelo governador João Doria e pelo presidente da CNI, Robson Braga no sábado, 23, no último dia de um viagem da dupla pela Califórnia, onde visitaram empresas de tecnologia.

O restauro do imóvel e a construção de anexo terão que ser aprovados nos órgãos de patrimônio. O espaço terá cinco mil metros quadrados e sediará atividades de formação e capacitação para empreendedores e startups, além de e exposições de arte e tecnologia.

A iniciativa terá o apoio de diversas instituições internacionais, como o Exploratorium e o Smithsonian, entre outras.

O Exploratorium de San Francisco é um espaço interativo de ciência criado há 50 anos que conta mais de 650 displays internos e ao ar livre, além de exposições temporárias e instalações. Dentre as experiências, há um Domo Tátil, onde é possível fazer uma incursão interativa na escuridão total, usando o tato como único guia.