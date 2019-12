Doria afasta 38 PMs

O governador João Doria (PSDB) decidiu afastar os 38 policiais militares que participaram da ação em um baile funk que acabou com nove mortes em Paraisópolis, na capital paulista. O pedido foi feito por familiares de vitimas durante reunião no Palácio dos Bandeirantes na noite desta segunda-feira. Até então, seis policiais militares haviam sido afastados dos serviços operacionais. “O afastamento é uma questão de respeito. Não vamos afastar seis se há 38 envolvidos”, afirmou Maria Cristina Quirino, mãe de Denis Henrique, 16, morto no episódio, ao jornal Folha de S. Paulo. Secretários visitaram Paraisópolis ontem, mas ainda não foram anunciados projetos concretos para a comunidade.

Força Nacional é acionada após assassinato de indígenas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou nesta segunda-feira 9 o envio de policiais da Força Nacional de Segurança para a Terra Indígena Cana Brava, no Maranhão, após ataque a tiros que matou dois índios e deixou outros dois feridos no município de Jenipapo das Vieiras. O objetivo do envio de tropas, segundo portaria do ministério, será promover a segurança de indígenas, servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) e quaisquer pessoas na região. O emprego da Força Nacional ocorrerá entre 10 de dezembro e 8 de março de 2020, e o contingente ainda será definido pelo ministério. A eventual prorrogação da força poderá ocorrer se for solicitado. Moro afirmou, no Twitter, que a Polícia Federal vai investigar o assassinato dos indígenas do povo Guajajara. A PF já havia informado no sábado que tinha aberto inquérito sobre o caso.

Avião chileno cai

Um avião Hércules C-1130 da Força Aérea Chilena perdeu contato com radares na noite desta segunda-feira. A aeronave partiu da cidade de Punta Arenas rumo à base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida, com 38 pessoas a bordo. Cerca de sete horas após o desaparecimento dos radares, a corporação admitiu a queda da aeronave, mas segue desconhecendo a localização onde poderia ter ocorrido suposto acidente.

Moro: “condenação em segunda instância é imprescindível”

O ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu nesta segunda-feira a execução da condenação em segunda instância. Segundo ele, a mudança é um passo fundamental no combate à corrupção. “É realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância por emenda constitucional, por projeto de lei, essa decisão daí cabe ao congresso nacional e aos parlamentares. Tenho observado muitos parlamentares sensíveis a essa necessidade a responder essas ansiedades da população”, afirmou. Moro ressaltou que aconteceram “reveses” no combate à corrupção. O ministro não citou diretamente, mas estava se referindo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, dois projetos de lei tramitam no Congresso Nacional com o propósito de permitir a condenação em segunda instância a despeito do STF, que acolheu a execução da pena só após o trânsito em julgado.

Exames indicam melhora de Bruno Covas

O câncer diagnosticado no aparelho digestivo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está em estágio de cicatrização e as outras lesões existentes no fígado e no sistema linfático reduziram de tamanho. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela equipe médica do prefeito. Covas foi submetido a exames de sangue, endoscopia, ressonância magnética e PET Scan no domingo à tarde. Nesta terça-feira, ele retomará as sessões de quimioterapia. Foram prescritas mais cinco sessões. Até agora, Covas havia feito três aplicações de quimioterapia. “Os resultados foram auspiciosos, muito bons”, afirmou o corpo médico.

Coreia do Norte: ‘Trump errático e imprudente’

O vice-presidente do partido que governa a Coreia do Norte chamou Donald Trump de “velho errático e imprudente” nesta segunda-feira 9, depois que o presidente dos Estados Unidos criticou os testes nucleares realizados por Pyongyang durante o fim de semana. No domingo, o regime norte-coreano anunciou a realização de novos testes de seu programa de mísseis. Trump respondeu com ameaças e afirmou que Kim Jong-un tinha muito a perder com seu comportamento hostil. “A Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Jong-un, tem um tremendo potencial econômico, mas deve desnuclearizar conforme prometido”, escreveu Trump no Twitter. Kim Yong-chol, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), afirmou que os tuítes do presidente americano mostram Trump “como um velho errático e imprudente” e que “pode chegar o momento em que não teremos escolha senão chamá-lo de decrépto”, disse.

França paralisada

Mais de 500 quilômetros de engarrafamento e caos no transporte público marcam nesta segunda-feira 9 o quinto dia de greve na França, contra a reforma da Previdência do governo do presidente Emmanuel Macron. A paralisação nos transportes provocou cenas de caos, sobretudo em Paris. Nove das 15 linhas de metrôs da capital francesa estavam completamente fechadas e apenas duas, 100% automatizadas e que circulam sem condutor, funcionavam normalmente. A situação não deve melhorar até a próxima terça-feira, dia em que os sindicatos convocaram uma nova jornada de manifestações após o sucesso da paralisação da última quinta-feira, que levou 800 mil pessoas às ruas.

Rússia banida das olimpíadas

A Rússia foi banida das competições esportivas mundiais – incluindo a Olimpíada de 2020, em Tóquio, a Olimpíada de Inverno de 2022, em Pequim, e a Copa do Mundo de futebol de 2022, no Catar – por quatro anos em punição pelo escândalo de doping no país. A suspensão foi imposta pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) e anunciada nesta segunda-feira 9. O país tem três semanas para recorrer da decisão. Caso o banimento seja mantido, a Rússia não poderá ter sua bandeira erguida ou seu hino tocado nos torneios. Atletas que não estejam envolvidos nos casos de doping ainda poderão competir, mas sob uma bandeira neutra. Um relatório de 2016 expôs o esquema de doping envolvendo dirigentes do esporte e do governo russo. O documento estabelece que o Ministério do Esporte, a agência antidopagem e o serviço federal de segurança do país estavam “envolvidos em um elaborado esquema de trapaça que se estendeu além dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi de 2014.”

Amazon culpa Trump por perder contrato de US$10 bi

A Amazon acusou nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de exercer uma “pressão imprópria” e um preconceito que levaram o Departamento de Defesa dos EUA a conceder um contrato de 10 bilhões de dólares para a rival Microsoft. Em um processo que pede a revisão da licitação, a Amazon afirma que Trump lançou “repetidos ataques públicos e nos bastidores para” que o contrato de computação em nuvem do Pentágono, chamado Joint Enterprise Defense Infrastructure, popularmente conhecido como JEDI, não fosse vencido pela Amazon Web Services. A acusação afirma que o motivo de Trump foi “prejudicar seu inimigo político — Jeffrey P. Bezos, fundador e presidente-executivo da Amazon e proprietário do Washington Post”. A interferência de Trump tornou impossível para o Pentágono escolher um vencedor “de maneira razoável e consistente, de maneira justa e igual”, afirmou a Amazon.

Gol quer incorporar Smiles

A aérea Gol apresentou à sua controlada Smiles proposta de reorganização societária do grupo que prevê incorporação das ações da empresa de programas de fidelidade pela companhia aérea, a fim de simplificar a estrutura acionária e assegurar competitividade de longo prazo, segundo fatos relevantes de ambas as empresas nesta segunda-feira. De acordo com os termos propostos, cada ação ordinária da Smiles, ao fim da reorganização, representará 0,6319 ação preferencial da Gol e 16,54 reais; ou 0,4213 ação PN e 24,80 reais. Para determinar a relação de troca, foram considerados os valores de 39,25 reais para a ação da Gol e 41,34 reais para a ação da Smiles, de acordo com a companhia aérea. Nesse contexto, a Gol solicitou que a administração da Smiles realize reunião do conselho de administração para tomar conhecimento dos termos da reorganização.