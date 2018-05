Dólar em alta, bolsa em queda

O dólar fechou o pregão desta quinta-feira, 17, com valorização de 0,62%, cotado a 3,7012 reais na venda, maior valor já registrado desde 16 de março de 2016. A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% não foi suficiente para conter a valorização da moeda americana, que teve a quinta alta consecutiva. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou em queda de 3,37% na tarde desta quinta-feira, a maior queda diária desde as gravações do empresário Joesley Batista, há um ano.

–

Falta trabalho

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral, divulgados nesta quinta-feira 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que a taxa de subutilização da força de trabalho avançou de 23,6% no quarto trimestre de 2017 para 24,7% no primeiro trimestre deste ano. Isso significa que faltava trabalho para 27,7 milhões de pessoas no país no primeiro trimestre do ano. Tanto a taxa de composta de subutilização da força de trabalho quanto o contingente de pessoas nessa situação registraram no primeiro trimestre o nível recorde da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e desocupação foi de 19,1% no primeiro trimestre de 2018. Havia, segundo o IBGE, o equivalente a 6,2 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e 13,7 milhões de desocupados. No quarto trimestre de 2017, o indicador tinha ficado em 18%.

–

Disputa pela Eletropaulo continua



Segundo o Estadão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a oferta pública de Aquisição (OPA) feita pela Neoenergia pelo controle da distribuidora paulista, conforme a Eletropaulo informou na manhã desta quinta-feira 17. O leilão pela distribuidora está marcado para o dia 4 de junho. Na semana passada, o Cade aprovou a oferta da Enel também sem restrições. A Energisa foi a primeira a fazer uma proposta, por meio de uma oferta pública de aquisição de ações, no valor de 19,38 reais. A Enel até agora fez a maior oferta pela empresa, de 32,20 reais por ação. A Neoenergia, que tem uma oferta de 32,10 reais na mesa, foi à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) para instauração de procedimento arbitral contra a Eletropaulo. O conselho de administração da Eletropaulo deve se manifestar até o dia 30 de maio a respeito das ofertas concorrentes, incluindo seus respectivos aditamentos.

–

Petróleo recorde

Os contratos futuros de petróleo operaram em alta na manhã desta quinta-feira 17, com o Brent chegando a superar a marca de 80 dólares por barril pela primeira vez desde 2014, à medida que a decisão dos Estados Unidos de reintroduzir sanções ao Irã continua impulsionando a commodity aos maiores níveis em três anos e meio. Na semana passada, os EUA abandonaram o histórico acordo internacional de 2015 que suspendeu sanções ao Irã, em troca de restrições ao programa nuclear iraniano. Como resultado, Washington deverá gradualmente restabelecer punições à indústria petrolífera do Irã em até seis meses. Em paralelo, a União não chegou a um acordo na negociação sobre a cessão onerosa de barris de petróleo com a Petrobras e pediu à Advocacia-Geral que faça uma conciliação.

–

Brasileiros do EI

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça 11 brasileiros acusados de formação de uma organização criminosa e de promover o Estado Islâmico (EI) no país, informou nesta quinta-feira 17 a assessoria de imprensa do órgão em Goiânia, onde a acusação criminal foi apresentada. Na ação, o MPF afirma ter havido a tentativa de recrutar jihadistas com o objetivo de se somar ao grupo terrorista sírio, discussões sobre possíveis atentados no Brasil e ainda planos para se formar uma célula do EI no estado. A denúncia foi aceita, o que significa que os acusados já respondem a processo judicial na condição de réus. Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta quinta-feira, a acusação tem como base conversas em que integrantes do grupo mantinham em aplicativos de mensagem e redes sociais, interceptadas pela Polícia Federal.

–

Alckmin pró-armas

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou, pela primeira vez, que pode facilitar o porte de armas caso seja eleito, mas apenas em áreas rurais, segundo o Estadão. “É claro que pode ter porte de armas. Na área rural até deve ser facilitado”, disse após ser questionado sobre as propostas de seu adversário Jair Bolsonaro (PSL) para aumentar a segurança no campo. Alckmin é conhecido por ser defensor do estatuto do desarmamento.

–

Brasil 5 vezes mais violento

O índice de homicídios no Brasil é cinco vezes a média mundial, segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira. O Brasil é o nono país do mundo em quantidade de assassinatos, com 31,1 homicídios a cada 100 mil habitantes. A liderança é de Honduras, com 55,5 assassinatos a cada 100 mil pessoas, seguido pela Venezuela, com 49,2 homicídios para cada cem mil venezuelanos. A média mundial é de 6,4 homicídios para cada 100 mil pessoas. Na África, a média é de 10 mortes a cada 100 mil, contra apenas 3,3 na Europa. O continente mais afetado pela violência é a América, com 17,9.

–

Sem diálogo

A Coreia do Norte afirmou, nesta quinta-feira, que não retomará as reuniões com o Sul enquanto continuarem os exercícios militares com Washington, depois de cancelar um encontro de alto nível e de dizer que está reformulando a cúpula com os EUA. O governo norte-coreano notificou o sul-coreano na quarta-feira sobre o cancelamento da reunião de alto nível planejada para esse mesmo dia e pouco depois os veículos de imprensa denunciavam em uma nota que as manobras aéreas anuais “Max Thunder” dos EUA e da Coreia do Sul são uma tentativa “de realizar um ataque preventivo” contra seu território. Também nesta quinta-feira, a Coreia do Sul já tinha anunciado que estaria se esforçando para remarcar um encontro entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O governo da Coreia do Sul, que mediou as negociações para a reunião entre Trump e Kim, afirmou que irá usar “múltiplos canais de comunicação” com os EUA e a Coreia do Norte para que a cúpula ocorra com sucesso. O encontro de Trump e Kim está marcado para 12 de junho, em Singapura.

–

Crise diplomática

O ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, afirmou que vai sugerir que os países árabes solicitem a volta de seus embaixadores que estão nos Estados Unidos. A sugestão, realizada nesta quinta-feira, seria uma resposta à mudança da embaixada americana de Israel para a cidade de Jerusalém, que é considerada a capital do país, mas também a capital do futuro Estado da Palestina. Durante a reunião da Liga Árabe, Maliki afirmou que o retorno dos embaixadores não causaria nenhum mal-estar entre os países e o governo americano, mas que seria uma resposta proporcional ao país. Durante a mudança da embaixada, realizada na segunda-feira, palestinos foram à fronteira da Faixa de Gaza com Israel protestar, e entraram em conflito com tropas israelenses. Sessenta palestinos foram mortos e mais de 2.000 ficaram feridos.

–

Casamento impulsiona turismo

Dados publicados pelo site Travelport, nesta quinta-feira, mostraram que as viagens dos EUA para a Inglaterra cresceram 12% em relação ao ano passado. Os dados apontaram que antes do anúncio da data do casamento da atriz americana Meghan Markle com o príncipe Harry, em dezembro do ano passado, as viagens dos EUA para o Reino Unido para esta semana estavam em queda de cerca de 7%, mas, após a notícia da data, estão 12% acima da mesma semana de 2017. Com isso, espera-se que os americanos estejam entre os fãs que vão se reunir na cidade de Windsor antes do casamento, marcado para este sábado.