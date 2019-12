Dois homens são detidos por andar de patinete na Ponte Rio-Niterói

Rio de Janeiro — Dois homens foram flagrados andando em uma patinete elétrica na Ponte Rio-Niterói na manhã de segunda-feira (9). A dupla havia alugado o patinete no Rio e seguia para o outro município na Região Metropolitana quando foi abordada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Não é permitido sair do Rio com esse tipo de veículo, bem como trafegar com ele na ponte. Os dois homens foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói).

A regulamentação do uso de patinetes elétricos ocorreu em agosto deste ano, pelo prefeito Marcelo Crivella. O decreto permite o uso dos equipamentos somente em ciclovias, ciclofaixas, parques urbanos e praças pública.

A velocidade máxima permitida em 20km/h. Em faixas compartilhadas com pedestres o uso também é permitido, mas a velocidade máxima caí para 6km/h.

O uso do capacete e aparelhos de proteção não é obrigatório, mas precisa ser recomendado pelas empresas que disponibilizam patinetes elétricos para compra ou aluguel. O condutor precisa ser maior de idade.