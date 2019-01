Dois ciclistas morrem atropelados por carro na zona sul de SP

São Paulo – Dois ciclistas morreram após serem atingidos por um carro noite de sexta-feira, 20, na zona sul de São Paulo. Devido ao choque entre o veículo e a bicicleta, as vítimas foram projetadas para baixo de um ônibus que estacionava na via, e morreram no local. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado momentos depois e conduzido à delegacia.

Por volta das 22h50, um veículo de modelo Punto, de cor branca, estava em alta velocidade e se chocou a um bicicleta, na qual estavam dois menores de 17 anos, ambos chamados Vitor. Em razão da força da pancada, os ciclistas foram parar embaixo de um ônibus coletivo, que fazia uma parada em um ponto da avenida Nossa Senhora do Sabará, na altura do número 1366, no bairro de Campo Grande, região de Santo Amaro, zona sul de SP.

Um dos garotos morreu na hora, e o outro ficou agonizando mas acabou vindo a óbito minutos depois, informou a delegada de plantão da 11º Delegacia de Polícia (Santo Amaro).

O motorista fugiu sem prestar socorro, mas devido aos danos grandes no veículo, acabou abandonando-o em uma via próxima, de onde saiu andando e foi encontrado por transeuntes. Ele e o carro foram conduzidos à 11º DP. Havia bebida alcoólica no veículo e há indícios de embriaguez, que ainda estão sendo checados, informou a polícia.