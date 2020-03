Dois alunos da PUC-SP têm diagnóstico de coronavírus

A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) informou em nota na tarde desta quarta-feira, 11, sobre dois alunos com casos confirmados para o coronavírus. Segundo a instituição, ambos não frequentam a universidade desde 04 de março de 2020 e desde então, são monitorados e acompanhados pela Vigilância Sanitária. Ainda segundo a PUC, as atividades continuarão normalmente no campus.

Abaixo, veja nota na íntegra:

“A PUC-SP foi informada oficialmente, no final da tarde de hoje, de dois casos de estudantes cujos testes para o Covid-19 foram positivos. Ambos não frequentam a universidade desde o dia 04/03/2020 e vêm sendo acompanhados e monitorados pela Vigilância Sanitária em Saúde de São Paulo. A Reitoria está em contato sistemático com a Vigilância Sanitária, que hoje manteve a recomendação de normalidade das atividades na universidade. Além disso, reiterou a necessidade de se observar cuidadosamente as medidas de prevenção do contágio indicadas pelas autoridades de saúde brasileiras, conforme já divulgado pela PUC-SP no dia 02/03/2020. Lembramos que, no site do Ministério da Saúde, estão publicadas todas as informações necessárias à prevenção do contágio. A PUC-SP continua funcionando normalmente, seguindo estritamente a recomendação das autoridades de saúde. Qualquer mudança nessa condição, assim como novas informações, serão, imediatamente, divulgadas a toda a comunidade universitária. Evite boatos. Reiteramos a importância de qualquer integrante da comunidade universitária informar imediatamente a Reitoria, em caso de diagnóstico positivo para o Coronavírus”.

A Reitoria