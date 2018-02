PGR pede que Segovia seja proibido de falar sobre investigação

Brasília – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta segunda-feira que o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceda uma ordem judicial para impedir que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, faça novas manifestações públicas a respeito do chamado inquérito dos portos, sob pena de apresentar um pedido de afastamento dele do cargo.

O pedido de Dodge é uma reação à entrevista exclusiva que Segovia concedeu à Reuters na qual o diretor do PF disse não haver indício de crime na investigação contra o presidente Michel Temer, no chamado inquérito dos portos, indicando tendência de que a corporação recomende o arquivamento. Ele também disse que o delegado do caso, Cleyber Malta Lopes, poderá ser investigado pelos questionamentos feitos a Temer, se a defesa do presidente apresentar uma queixa formal.

Na petição, a procuradora-geral faz menção às declarações do diretor-geral da PF à imprensa e frisou que, conforme prevê o regimento interno da corporação, o cargo ocupado por Segovia tem natureza administrativa, de forma que o seu titular não tem atribuição para conduzir investigações.

“Quaisquer manifestações a respeito de apurações em curso contrariam os princípios que norteiam a Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade”, disse Dodge, um em dos trechos do documento.

Dodge solicitou a Barroso que dê uma ordem judicial para que Segovia se abstenha de “qualquer ato de ingerência sobre a persecução penal em curso”, inclusive de manifestações públicas a respeito das investigações em curso, sob pena de afastamento do cargo.

A procuradora-geral também decidiu remeter cópia da representação ao Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF/DF) para a adoção de medidas cabíveis dentro do chamado controle externo concentrado da atividade policial, uma das atribuições do MP.

Barroso havia pedido uma manifestação da procuradora-geral a respeito do caso.