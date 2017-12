Dodge diz que analisará relatório que pede indiciamento de Janot

Beatriz Bulla, do Estadão Conteúdo

Por Beatriz Bulla, do Estadão Conteúdo

Brasília – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse nesta terça-feira, 12, que irá analisar o relatório da CPI mista da JBS após ser comunicada pelos parlamentares.

Nesta manhã, o relator, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), anunciou que pediu em parecer final o indiciamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e do seu ex-chefe de gabinete, o procurador Eduardo Pelella.

Questionada, Raquel Dodge disse que ainda não recebeu “nenhum indicativo” da CPI sobre esse assunto. “Assim que recebermos haverá análise adequada sobre o tema”, afirmou Raquel.

Ela evitou se posicionar quando questionada se as conclusões da CPI são uma tentativa de intimidar o Ministério Público.

“Não me cabe fazer consideração sobre a intenção, o que posso lhes dizer é que quando receber documentos haverá análise adequada no momento oportuno”, afirmou a PGR.

Raquel conseguiu impedir, por meio de pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF), que a CPI convocasse Pelella. Ao levar o tema ao Supremo, a procuradora-geral afirmou que “o declarado propósito da CPI é o de buscar elementos para revelação de crimes e malfeitos funcionais. Esse, contudo, não é temário a que o Poder Legislativo possa dedicar-se. Investigação criminal ou administrativa de membro do Ministério Público é tema que se esgota no âmbito do próprio Ministério Público”.

O ministro Dias Toffoli atendeu o pedido de Raquel e suspendeu a ida do procurador à CPI.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada no final de novembro, Rodrigo Janot afirmou que a CPI mista “não é a CPI da JBS, é a CPI do Ministério Público”, ao afirmar que a vontade dos parlamentares era investigar os investigadores.

Marun sustenta que Janot e Pelella cometeram os crimes de abuso de autoridade, prevaricação e incitação “à subversão da ordem política ou social”, previsto na Lei de Segurança Nacional.

Além deles, também serão alvos de pedido de indiciamento o ex-procurador Marcello Miller, os irmãos Joesley e Wesley Batista, além do executivo do grupo J&F Ricardo Saud.

Delação

Nesta manhã, ao ser questionada sobre a situação da delação dos executivos da J&F que tiveram acordo rescindido pela PGR, Raquel afirmou que o caso agora depende do STF.

“Esta é uma questão que está posta para o Supremo Tribunal Federal na seguinte perspectiva: o procurador-geral Rodrigo Janot rescindiu o acordo e submeteu essa rescisão à homologação do STF, exatamente porque esta era uma das cláusulas pactuadas neste acordo. Se houvesse rescisão, esse ato de rescisão ia ser submetido à homologação do STF e é o que estamos aguardando”.