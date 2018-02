Dodge defende que condenado em 2ª instância deve cumprir pena

Brasília – A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fez nesta quinta-feira uma defesa do cumprimento de sentenças judiciais após a condenação em segunda instância, durante discurso na cerimônia de abertura do ano do Judiciário, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na cerimônia, a procuradora-geral disse que o Ministério Público vai trabalhar para o início da execução das sentenças após decisão em segundo grau como uma forma de combater a impunidade.

Ela também fez a avaliação de que o momento atual não é de conforto, nem de conveniência, mas sim de “grandes desafios e de profundas controvérsias”.