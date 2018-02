Documento de identificação de refugiados é regulamentado

Brasília – O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 6, traz publicado decreto presidencial que dispõe sobre a identificação de refugiados no Brasil e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório.

De acordo com o texto, recebida a solicitação de refúgio, a Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar residente no território nacional.

Com a emissão do protocolo, a PF fornecerá gratuitamente o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório.

Esse documento produzirá os seguintes efeitos: constituirá, para todos os fins, o documento de identificação do solicitante de refúgio, até a decisão final do processo no Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), e permitirá ao seu portador o gozo de direitos no País, como expedição de carteira de trabalho, abertura de conta bancária, CPF e o acesso a serviços públicos de educação, saúde, previdência e assistência social.

O decreto ressalta que o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório não substitui os documentos de viagem internacional e informa que ato do diretor-geral da PF ainda definirá e aprovará o modelo do documento.