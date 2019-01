“O que aconteceu com o Brasil?”: veja o documentário da BBC sobre a crise

São Paulo — “Ele mostra um Brasil em transe“.

É assim que o jornalista Kennedy Alencar define um ambicioso documentário da rede de notícias BBC World News, que pretende explicar ao espectador estrangeiro o que aconteceu nos últimos cinco anos por aqui.

Idealizado por Alencar, especialista em cobertura política, “What Happened to Brazil…” traça uma linha do tempo das manifestações de junho de 2013 até a eleição de Jair Bolsonaro.

Após serem exibidos no canal, os três episódios, com cerca de 23 minutos cada, foram divulgados na íntegra no site oficial nesta sexta-feira (18).

O documentário tem narração em inglês e não é legendado, mas as entrevistas com os brasileiros estão no áudio original em português.

Para realizar o documentário, Kennedy entrevistou quatro ex-presidentes do Brasil: Fernando Henrique Cardoso, Lula (por carta, já que a justiça não o autorizou a falar), Dilma Rousseff e Michel Temer.

Outras figuras-chave, como o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF na época do impeachment de Dilma, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também foram ouvidos.

Ao UOL, o jornalista afirmou que tentou entrevistar o atual presidente, além do ex-juiz federal e atual ministro Sérgio Moro. Ambos negaram o convite.

Há também a participação da economista Laura Carvalho e da cientista política Esther Solano. A RedeTV! forneceu as imagens de cobertura.

Episódios

O primeiro episódio, intitulado “The Dream Dies” (“O sonho morre”), mostra a dimensão das manifestações de julho e julho de 2013, o início da Operação Lava Jato e a reeleição de Dilma, em 2014.

O segundo capítulo, “Carwash and ‘the coup’” (Lava Jato e o ‘golpe’), mostra o tumultuado começo do segundo mandato de Dilma, o processo de impeachment e o impacto da Lava Jato sobre a classe política e a opinião pública.

Por último, o episódio “Divided Nation” (“Nação Dividida”) apresenta os acontecimentos do governo Temer, como a delação de Joesley Batista, a morte de Marielle Franco e a greve dos caminhoneiros.

Este episódio final também mostra as eleições do ano passado, a prisão de Lula, a facada em Bolsonaro, a polarização com Fernando Haddad e a vitória nas urnas.

Veja o trailer: