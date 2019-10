Do hospital, prefeito Bruno Covas mantém agenda de despachos

São Paulo — O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) – internado desde quarta-feira, 23, para o tratamento de um câncer – tem mantido pelo menos parte de sua rotina de trabalho. Segundo informou a Prefeitura em nota, Covas “está muito bem fisicamente” e tem trabalhado remotamente do quarto de internação no Hospital Sírio-Libanês.

O comunicado informa que enquanto o prefeito estiver internado, a agenda de despachos estará mantida.

“(O prefeito Covas) está em contato permanente com secretários, por telefone, e está assinando atos, decretos e despachos, por via eletrônica”, divulgou a assessoria de imprensa.

Para amanhã de manhã, está mantida a reunião de todo o secretariado na Prefeitura para que sejam repassadas remotamente as instruções de Covas. Tem destaque as inaugurações de obras previstas para os próximos dias que vão desde reformas no Centro à entrega de UPAs.

Covas foi diagnosticado com câncer na cárdia, que é a transição entre estômago e esôfago. Segundo o hospital Sírio-Libanês, ele será submetido a tratamento com quimioterapia.

O tumor sofreu metástase (se espalhou) para o fígado e para linfonodos da região abdominal. Em entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, a equipe médica coordenada por David Uip informou que, apesar da metástase, o tumor foi descoberto precocemente e o fato de o prefeito ser jovem e saudável aumentam as chances de cura.

O prefeito, que pleiteia se candidatar para as eleições municipais de 2020, não vai se licenciar do cargo, segundo informou sua equipe de imprensa.

Na manhã desta segunda (28), o prefeito disse estar confiante que vai vencer os desafios relacionados à sua saúde. “Não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio. Quero agradecer as centenas de mensagens que tenho recebido de inúmeras pessoas. Ajuda muito a enfrentar a tempestade”, escreveu no Instagram.