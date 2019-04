“Dizem que somos trumpistas, o que é um pouco verdade”, diz Ernesto Araújo

São Paulo — O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reconheceu na manhã desta segunda-feira, 8, a aproximação de agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele negou, no entanto, que isso signifique alinhamento automático à agenda de Washington.

“Dizem que somos trumpistas, o que é um pouco verdade. Admiro muito o presidente Trump e as mudanças que ele trouxe aos Estados Unidos”, afirmou Araújo, durante reunião com conselheiros da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Reagan

Para o chanceler, além de trumpista, ele é seguidor do pensamento do ex-presidente americano Ronald Reagan. “Admiro muito os princípios de patriotismo e abertura econômica que Reagan introduziu”, disse.

“Espinho encravado”

Araújo rebateu ainda as críticas à visita do presidente Jair Bolsonaro e dele a Trump, há duas semanas. Para o ministro, esta rejeição é fruto de um “antiamericanismo, um espinho encravado na nossa carne”.

“O presidente e eu fomos lá e arrancamos este espinho. E isso dói. Mas quando cicatrizar, as pessoas vão ver que era necessário arrancar”, disse o ministro.

Na sequência, ele refutou a tese de alinhamento automático. “O que há é um desejo de rotulagem dos críticos”, comentou.

Israel

Ernesto defendeu a aproximação do Brasil com Israel e negou que isso vai resultar em perdas comerciais ao País.

“Não há nenhum indício que aproximação de Israel resulte em perdas comerciais com países árabes”, afirmou o ministro. “Isso (perda de mercado) não está acontecendo, e as pessoas continuam falando nisso. Temos certeza que isso não está acontecendo.”

A aproximação entre Brasil e Israel é alvo de críticas de países árabes e exportadores brasileiros, que temem perda de mercado, especialmente no segmento de proteína animal.

Para Araújo, no entanto, a aproximação com Israel não significa menor relação com países árabes.

Ele citou, por exemplo, que está em conversas com fundos de investimento dos Emirados Árabes Unidos e que este país quer intermediar a aproximação comercial do Brasil com a Índia.

MEC

Ministro de Relações Exteriores elogiou a escolha do novo chefe da pasta da educação, Abraham Weintraub, no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez. “Eu o conheço bem. É uma excelente escolha do presidente Jair Bolsonaro”, afirmou, durante reunião com empresários e conselheiros da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Araújo respondia a perguntas da plateia quando a notícia da escolha de Weintraub circulou.

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, tomou a palavra e disse que não conhece o novo ministro, mas que a entidade está de portas abertas a ele.

Na sequência, Araújo disse que defende mudanças na política educacional brasileira e que Weintraub deve buscar uma conexão com o setor produtivo.