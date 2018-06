Disque Denúncia quer informações sobre acusados de matar casal no Rio

O Disque Denúncia está oferecendo recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à prisão de dois acusados de matar um casal em fevereiro, na Gardênia Azul, comunidade da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Adriano da Silva Cavalcanti, o Palmilha, e Iris Mairla da Silva Resende foram mortos a tiros na manhã de 19 de fevereiro deste ano, em uma avenida da comunidade.

Segundo o Disque Denúncia, organização não governamental que trabalha em parceria com a Polícia Civil, o crime está relacionado à milícia que controla ilegalmente a Gardênia Azul. Os suspeitos Alberto Domingos Teixeira Bastos, conhecido como Beto Bala, e Ricardo da Silva Alves, o Pirata, já tiveram prisão preventiva decretada pela 4ª Vara Criminal do Rio e estão foragidos.

Outro suspeito de envolvimento no homicídio, Guilherme Teixeira da Silva Nascimento, foi preso em maio por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com o Disque Denúncia, o crime ocorreu depois que Adriano, que também seria ligado à milícia de Gardênia Azul, suspeitou que o irmão de Guilherme estivesse desviando dinheiro da organização criminosa.

Para apurar os fatos, Adriano e Iris marcaram um encontro com Guilherme no dia 19 de fevereiro. Ao chegar ao local da reunião, as vítimas se depararam não só com Guilherme, como também com Beto Bala e Pirata, que integram a milícia. Depois disso, o casal foi assassinado.

Informações podem ser passadas pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram (21) 98849-6099; pelo inbox do Facebook (www.facebook.com/procurados.org/); pelo telefone (21) 2253-1177; ou pelo aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”.