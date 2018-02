Disparo acidental de arma de PM fere quatro no Rio

Cinco pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (21), durante tentativa de assalto a uma galeria comercial em Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A primeira vítima foi um suspeito de assaltar o local, que acabou sendo baleado pelos vigilantes da galeria.

As outras vítimas estavam no local quando foram feridas por disparos acidentais da carabina de um dos policiais militares (PMs), que tinham ido à galeria atender à ocorrência de assalto. Elas ficaram feridas com estilhaços de projétil.

Os cinco feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto. O caso será investigado pela Delegacia de Botafogo (10ª DP). O disparo acidental será também apurado por um inquérito policial militar.