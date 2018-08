Diretrizes do programa de Ciro devem ser divulgadas entre hoje e segunda

São Paulo – A campanha de Ciro Gomes (PDT) prevê divulgar entre esta sexta-feira, 10, e segunda, 13, as diretrizes gerais do programa do candidato. O enfrentamento do desemprego terá espaço nobre nas propostas.

De acordo com o coordenador do programa de governo de Ciro, o economista Nelson Marconi, o documento contém mais de 40 páginas, nas quais os 12 pontos iniciais apresentados em julho serão detalhados. O texto já foi finalizado e consta no processo de registro da candidatura pedetista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O programa vai detalhar as medidas para a recuperação econômica e a criação de dois milhões de empregos em um eventual primeiro ano de governo do pedetista.

Segundo o economista, uma boa parte destes empregos a serem gerados deve vir da recuperação dos investimentos em infraestrutura e dos setores que podem ampliar as exportações. “A gente acredita que depois de 2019, essas medidas vão fazer a economia girar e, consequentemente, gerar mais emprego”, disse.

A ampliação dos investimentos em educação também terá destaque no texto. A proposta do pedetista é ampliar o acesso a creches e escolas de tempo integral e o investimento em capacitação de profissionais.

A experiência de Ciro no governo do Ceará na área de educação será explorada no texto. “Se vocês querem uma dica do que vou fazer é só olhar para a minha turma no Ceará. Eles estão batendo um bolão”, disse o candidato, em evento da ONG Todos Pela Educação e do jornal Folha de S.Paulo.