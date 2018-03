Diretor do Dnit substituirá ministro dos Transportes, diz fonte

Brasília – O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valter Casimiro Silveira, será o novo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição a Maurício Quintella, que entregará o cargo nos próximos dias para concorrer às eleições deste ano, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Quintella e Silveira, ambos do PR, se reunirão nesta tarde com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em reunião que também contará com a presença do ex-deputado Valdemar Costa Neto, ex-presidente do PR e uma das principais lideranças do partido.

Costa Neto e Quintella estiveram com Temer na terça-feira para acertar a substituição, uma vez que o PR está no comando do Ministério dos Transportes desde o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quintella fará sua despedida do cargo na quinta-feira, em viagem com Temer ao Espírito Santo para entrega do novo aeroporto de Vitória.

Após deixar o cargo, Quintella retornará ao mandato como deputado federal pelo PR de Alagoas. Ele deve disputar em outubro uma vaga no Senado.