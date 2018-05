Diretor do Detran-MG que acumulou 120 pontos na CNH é exonerado

Paulo Roberto Netto, do Estadão Conteúdo

O diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) que acumulou 120 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi exonerado do cargo nesta terça-feira, 8. César Augusto Monteiro Alves Júnior teve o documento apreendido em janeiro.

A Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran-MG não informaram os motivos para a saída do diretor. Em nota, afirmaram apenas que realocações feitas no quadro de funcionários são pautadas em avaliações técnico-administrativas.

Em janeiro, Alves Júnior teve a CNH apreendida após acumular 120 pontos relativas a 26 infrações de trânsito, quase todas de sua caminhonete Dodge Journey e, a maioria, por excesso de velocidade. À época, o então diretor decidiu abrir um processo administrativo contra ele mesmo para apurar as multas. A CNH do ex-diretor do Detran-MG já havia sido suspensa por 60 dias após atingir 50 pontos.

Paulista de Guarantinguetá, Alves Júnior é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) na capital paulista e ingressou na Polícia Civil de Minas em 1992 como delegado. Em dezembro de 2017, foi nomeado ao cargo de diretor do Detran.

A reportagem não conseguiu contato com o ex-diretor. O espaço está aberto para manifestações.

O delegado Alexandre Amaro da Mata assumirá o cargo.