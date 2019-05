Diretor de entidade rural vai chefiar secretaria nacional de florestas

Brasília — O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai indicar o diretor e tesoureiro da Sociedade Rural Brasileira Joaquim Pereira Leite para cuidar das florestas do país. A recém-criada Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável da pasta será comandada pelo produtor rural.

Segundo Salles, Leite “tem muita experiência na parte de manejo florestal”, além de “obtenção de recursos para financiamento de atividades de agroextrativistas e créditos de carbono”.

O governo também enxugou a estrutura do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), principal órgão federal responsável por cuidar das políticas do setor. A mudança, antecipada pela coluna Direto da Fonte nesta quarta-feira, 29, cortou mais de 70 postos do órgão. O Conama tinha 96 integrantes, incluindo membros de ministérios, organizações socioambientais e entidades de classe. Agora terá pouco mais de 20 membros.

Segundo o governo, o objetivo é “modernizar o órgão”. Mas para Carlos Rittl, do Observatório do Clima, trata-se de um esvaziamento do órgão.