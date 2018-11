Bolsonaro anuncia diplomata Ernesto Araújo para Relações Exteriores

São Paulo – O diplomata Ernesto Araújo foi anunciado nesta quarta-feira (14) como ministro das Relações Exteriores do governo de Jair Bolsonaro.

O presidente eleito deu a notícia no Twitter: “A política externa brasileira deve ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje. Informo a todos a indicação do Embaixador Ernesto Araújo, diplomata há 29 anos e um brilhante intelectual, ao cargo de Ministro das Relações Exteriores.”

Após o anúncio, o presidente eleito deu uma coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde funciona o gabinete de transição, afirmando que Araújo tem “perfil, propostas e é uma pessoa bastante experiente”.

“Ele vai motivar o Ministério das Relações Exteriores e incrementar a questão de negócios com o mundo todo sem ‘viés ideológico'”, disse Bolsonaro.

Logo depois, o futuro ministro declarou que sua missão será traduzir o interesse nacional e fazer com que o Brasil seja “atuante, próspero e feliz”. Questionado sobre quem serão seus principais países parceiros, Araújo disse que não há preferência.

Araújo é hoje chefe do departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores.

Publicações

Em artigo publicado no Cadernos de Política Exterior, do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI), em 2017, o embaixador propõe que o Brasil reflita e defina se quer fazer parte da concepção de Ocidente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais […] e que mostra o nacionalismo como indissociável da essência do Ocidente”, escreveu Araújo antes de, comparando a atual situação mundial a uma partida de futebol americano, acrescentar que “muita gente não sabe que o Ocidente está jogando, muito menos que está perdendo.”

Além disso, ele estreou, no final de setembro, um blog chamado “Metapolítica 17 – Contra o Globalismo” em que apesar de não se definir como diplomata, usa seu nome real, além de fazer campanha aberta para o então candidato.

“Tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anti-cristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornado o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história”, escreve em seu perfil.

Equipe

São oito ministros confirmados até agora. O deputado Onyx Lorenzoni vai para a Casa Civil e Tereza Cristina, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), vai para o Ministério da Agricultura.

O general Fernando Azevedo e Silva foi anunciado ontem como ministro da Defesa e Paulo Guedes já está definido para o “superministério” da Economia que reunirá Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O juiz federal Sérgio Moro vai comandar outro “superministério”, o da Justiça e da Segurança Pública, enquanto o general Augusto Heleno vai para o Gabinete de Segurança Institucional e o tenente-coronel Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia.