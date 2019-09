Dilma volta ao Congresso pela primeira vez desde o impeachment

São Paulo — A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) voltou pela primeira vez ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (4) desde que saiu da presidência da República, em agosto de 2016, após ser cassada em um processo de impeachment.

A petista foi recebida pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e por Carlos Lupi, presidente do PDT, partido que compõe o bloco de oposição ao governo Bolsonaro junto ao Partido dos Trabalhadores. A ex-presidente também foi recebida por parlamentares.

Dilma participou do seminário Soberania Nacional e Popular, que se posiciona contras as privatizações previstas pela administração de Jair Bolsonaro. Além da ex-presidente, o candidato derrotado do partido das eleições em 2016, Fernando Haddad, também estava no encontro.

Veja o vídeo: