Dilma recebe atletas do Pan e promete mais incentivo para esporte

Brasília – A presidente Dilma Rousseff prometeu hoje (9) mais incentivo ao esporte brasileiro. Ela recebeu, no Palácio do Planalto, atletas que participaram, no mês passado, da décima sexta edição dos Jogos Pan-Americanos, em Guadalajara, no México. “Vamos não só continuar, como vamos ampliar esse apoio”, destacou.

O chefe da delegação brasileira, Bernard Rajzman, destacou que a conquista das 141 medalhas no México resultou na melhor participação do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Os atletas presentearam Dilma com um agasalho da delegação. A presidente deu os parabéns a todos pelo desempenho nos Jogos Pan-Americanos e falou sobre a expectativa para as Olimpíadas de 2016, que ocorrerá no Brasil. “Agradeço a cada um de vocês e tenho certeza de que vocês serão nossa garantia nas Olimpíadas de 2016.”

A medalhista de ouro do atletismo, Rosângela Cristina Oliveira, disse que os atletas vão treinar ainda mais para 2016. “Vamos treinar e nos esforçar ainda mais para representar o Brasil até melhor do que nos Jogos Pan-Americanos.”

Também participaram da recepção aos atletas o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman.

O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, atrás dos Estados Unidos e de Cuba. Um total de 804 pessoas integraram a delegação brasileira, 515 deles, atletas.