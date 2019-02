Dilma pode anunciar futuro ministro da Fazenda, diz jornal

São Paulo – Faltando pouco mais de uma semana para o resultado das eleições para a presidência, a equipe da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff pode anunciar um provável nome para o Ministério da Fazenda. A informação foi publicada hoje pelo jornal O Globo.

A divulgação do nome do novo ministro seria uma medida para acalmar os ânimos do mercado na reta final das eleições.

Entre os nomes cotados para a pasta estão o do ex-secretário executivo Nelson Barbosa, que teria o apoio do ex-presidente Lula, o ministro-chefe da Casa Civil Aloisio Mercadante, o presidente do BNDES Luciano Coutinho e o ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda Otaviano Canuto.

Segundo a reportagem, empresários também podem ser cotados para o cargo, caso Dilma seja reeleita.

O candidato pelo PSDB Aécio Neves já havia manifestado que seu conselheiro econômico Armínio Fraga deve assumir o Ministério da Fazenda caso ele seja eleito à presidência.