Dilma pede votos e diz ter compromisso com o Juventude Viva

Brasília – A presidente Dilma Rousseff, candidata do PT à reeleição, fez campanha hoje (25) em Feira de Santana (BA). Após a viagem para Nova York, onde participou da Assembleia Geral das Nações Unidas, Dilma desembarcou em Salvador, de onde seguiu para a cidade baiana e participou de uma caminhada.

Em discurso à população local, a candidata afirmou que quer ser reeleita para participar da entrega de obras que estão em construção e vão beneficiar a população baiana e nordestina.

“Eu tenho um compromisso com todos os moradores de Feira de Santana e aqui da Bahia. A Bahia me deu os votos em 2010. Eu tenho aqui no meu coração que a Bahia vai fazer a diferença na minha eleição”, disse.

“Quero que vocês me deem o voto porque quero vir aqui inaugurar o contorno de Feira de Santana. Vou vir aqui e descer de avião nesse aeroporto modernizado e ampliado”, acrescentou, citando também a duplicações de rodovias federais.

Dilma destacou ainda que um dos seus maiores compromissos é com o programa Juventude Viva, “cujo objetivo é impedir a morte da nossa juventude negra, acabar com autos de resistência”.

“Serei sempre uma pessoa comprometida com grandes valores morais como é o caso da garantia de oportunidades iguais para cada brasileiro e brasileira”, completou.

Após enumerar melhorias garantidas por programas do governo que garantiram a redução da desigualdade social desde o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma disse que agora é a “hora da educação, da saúde, e de mais segurança”.

“Agora iremos trilhar um caminho onde a educação de qualidade é o grande patrimônio que vamos carregar”, disse.

Em entrevista a jornalistas, Dilma respondeu a uma pergunta sobre a investigação de denúncias de corrupção com um anúncio sobre as propostas de candidatura.

“Eu vou amanhã divulgar um programa quanto à impunidade, acredito que o que dá respaldo à corrupção é não ter impunidade. Agora, as pessoas têm direito de defesa, antes de vocês condenarem é fundamental que se saiba quais são as provas e quem está envolvido, porque caso contrário você mistura uma pessoa direita, correta, com uma pessoa que não é correta”, afirmou.

Após o evento, a candidata viajou para Brasília. Ela iria a um comício na Ceilândia, no Distrito Federal, junto com candidatos locais e com o ex-presidente Lula, mas no fim da tarde cancelou a sua participação.