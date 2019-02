Dilma pede que Lula faça menos críticas, diz jornal

São Paulo – Nesta semana, Lula e Dilma conversaram sobre os próximos movimentos do governo para recuperar força em Brasília. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, Dilma Rousseff teria pedido ao ex-presidente que diminuísse as críticas ao governo nos bastidores. Segundo a publicação, isso estaria impactando ainda mais na imagem da presidente.

Lula, por sua vez, aconselhou que a presidente procurasse prefeitos e governadores eleitos para fortalecer a base governista. Com o apoio dos eleitos, o governo conseguiria aprovar medidas econômicas e os estados e municípios sofreriam menos do que se a União precisasse fazer cortes.

Durante conversa de mais de duas horas, Lula também se comprometeu a ajudar na articulação do governo com o Congresso. Após o Carnaval, Lula vai se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), com o líder do partido na Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e com a bancada de senadores do PT.

O ex-presidente se comprometeu ainda a tentar reaproximar o governo de movimentos historicamente aliados do PT, como sindicatos e grupos que lutam por moradias populares. No começo do mês, os sindicalistas já tinham reclamado do tratamento do governo e pedido que a presidente ouça mais os conselhos de Lula.

Nesta semana, Lula teria dito a algumas pessoas do partido que está se preparando para concorrer à Presidência em 2018 e planejou uma viagem pelo país para mobilizar as bases partidárias.