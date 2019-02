Dilma passará o carnaval na BA, na Base Naval de Aratu

Brasília – A presidente Dilma Rousseff passará o carnaval na Bahia, com a família. Ela pernoita hoje em Porto Alegre (RS) e embarcará amanhã, pela manhã, para a casa do comando da Base Naval de Aratu, na região metropolitana de Salvador, onde passou o último réveillon. Na casa, ela ficará protegida por um aparato de segurança, que inclui um muro na praia de Inema.

No carnaval de 2011 ela ficou no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, uma base da Aeronáutica, em Parnamirim, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte. Mas antes do descanso deste carnaval, Dilma embarcará agora à tarde para Caxias do Sul (RS) onde participará da cerimônia de inauguração da 29ª Festa Nacional da Uva e 23ª Feira Agroindustrial.