Dilma inaugura estaleiro para a construção de submarinos

Rio de Janeiro – A presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje (12) o prédio principal do Estaleiro de Construção de Submarinos, em Itaguai, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ao discursar para convidados da cerimônia, Dilma afirmou que o estaleiro vai inserir o Brasil no grupo de países que dominam a construção de submarinos nucleares, que hoje inclui apenas os cinco membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia.

“O Brasil é um país pacífico e continuará sendo, mas isso não significa descuidar de nossa defesa ou abdicar de nossa capacidade dissuasória. Pelo contrário. Nossa capacidade de manter a paz será maior quanto mais bem equipadas estiverem nossas forças armadas e mais forte nossa indústria de defesa”, ressaltou a presidente.

Dilma destacou que o investimento de R$ 28 bilhões também cumpre o papel de incentivar a indústria nacional, por meio dos gastos estatais com defesa. “O poder de compra do Estado nos processos de modernização e equipagem das forças armadas podem e devem ser instrumentos em favor do desenvolvimento industrial do nosso país”, salientou Dilma Rousseff.

No edifício inaugurado hoje, as seções de submarinos serão unidas e instalada a propulsão do submarino nuclear. O primeiro dos quatro submarinos convencionais já começou a ser construído. Também está em funcionamento a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, que receberá os cascos construídos na Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A. O índice de nacionalização dos equipamentos deve chegar a 95%.

O projeto do submarino nuclear é desenvolvido no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, com transferência de tecnologia francesa.

De acordo com o comandante da Marinha do Brasil, almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto,131 engenheiros e projetistas trabalham na finalização do projeto, volume que deve passar de 300 no ano que vem. “Este é o programa mais importante da Marinha contemporânea”. acrescentou Moura Neto.

A construção do submarino nuclear deve ser iniciada em 2016 e encerrada em 2023. A previsão é que ele esteja à disposição do setor operativo da Marinha em 2025.

A construção do estaleiro deve ser concluída no fim de 2015, enquanto o primeiro submarino convencional produzido por ele ficará pronto em 2017.