Governo quer implantar transporte sobre trilhos, diz DIlma

São Paulo – A presidente da República, Dilma Rousseff, disse na tarde desta quarta-feira, 19, em Sobral, cidade cearense que se localiza a 238 quilômetros de Fortaleza, que o governo federal está determinado a implantar transporte sobre trilhos em todas as cidades de porte médio do País.

Durante discurso que teve como mote principal o anúncio de ações do Programa Água para Todos na cidade, iniciativa que pretende garantir o acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de extrema miséria, Dilma falou sobre vários projetos, entre eles sobre transporte público.

Falou da sua convicção de que metrô e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) são os grandes transportes de massa do futuro.

Dilma elogiou a iniciativa do prefeito de Sobral, Veveu Arruda (PT-CE), e do governo do Estado, Cid Gomes, que estão dando os primeiros passos para implantar o VLT na cidade.

“O governo federal está determinado a implantar transportes sobre trilhos em todas as cidades médias do Brasil. Sobral vai ter seu VLT bem antes de ter os grandes problemas que uma cidade grande tem”, disse.