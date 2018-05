Dilma desbanca Aécio e lidera disputa pelo Senado de MG

São Paulo – Na disputa por uma vaga no Senado Federal por Minas Gerais, quem lidera a corrida é a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Segundo sondagem divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Paraná Pesquisas, a petista, que tem 24,4% das intenções de voto, bate o tucano Aécio Neves, com 21%.

Em terceiro lugar aparece Mauro Tramonte (PRB), com 15,7%, seguido por Rodrigo Paiva (Novo) (13,7%) e Jô Moraes (PCdoB) (11,9%).

A pesquisa ouviu 1.850 eleitores do estado de Minas entre os dias 18 e 23 de maio. O nível de confiança do levantamento é de 95% para uma margem de erro de aproximadamente 2,5% para mais ou para menos.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS AO SENADO DE MINAS

Dilma Rousseff – 24,4%

Aécio Neves – 21%

Mauro Tramonte – 15,7%

Rodrigo Paiva – 13,7%

Jô Moraes – 11,9%

Carlos Viana – 11,4%

Dinis Pinheiro – 9,1%

Bruno Siqueira – 8,5%

Jaime Martins – 6%

Nenhum – 18,6%

Não sabe – 5,8%

Disputa pelo governo

O Paraná Pesquisas também sondou a intenção de voto pelo governo estadual. Quem lidera em todos os cenários traçados é o senador Antônio Anastasia (PSDB), com 25,9%.

Atrás do tucano está o atual governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), que foi denunciado nesta semana pela Procuradora-Geral da República (PGR) pelos crimes de omissão e falsidade na prestação de contas da campanha eleitoral de 2014, com 19,9%. Quem ocupa o terceiro lugar é Marcio Lacerda (PSB), com 11,3%.