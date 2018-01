Dilma e petistas estão na CUT para reunião de diretório

São Paulo – Além do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, condenado na quarta-feira, 24, em segunda instância por unanimidade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a também ex-presidente Dilma Rousseff, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o deputado José Guimarães e o ex-governador da Bahia Jaques Wagner já estão na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo, para reunião do Diretório Nacional do PT.

O PT lança nesta quinta-feira, 25, o nome de Lula como candidato à Presidência da República pelo partido, independentemente da sua condenação na véspera.

Quando chegaram, os políticos não falaram com a imprensa e foram direto para as dependências da CUT, onde se encontram agora.

Os lugares no auditório ainda não foram ocupados totalmente, apenas metade está ocupada, mas é grande a presença da imprensa no local. O evento estava previsto para começar às 10 horas.