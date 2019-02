Dilma é a favorita para o 2º turno, diz Datafolha

São Paulo – Dilma Roussef (PT) desbanca Marina Silva (PSB) e, agora, é a favorita para vencer o segundo turno, segundo pesquisa Datafolha que acaba de ser divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Em um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a petista sai na frente com 47% das intenções de voto. A adversária aparece com 43%.

Na projeção de votos válidos, Dilma aparece com 52% e Marina com 48%. Com isso, segundo o levantamento, as duas candidatas estariam em empate técnico.

“Como a margem de erro é de dois pontos, elas estão no limite do empate técnico. Essa é uma situação improvável. Se o segundo turno fosse hoje, Dilma seria a favorita para vencer o segundo turno”, afirmou Mauro Paulino, diretor-geral do instituto durante programa do TV Folha, que foi ao ar pelo site do jornal.

Os dados contrariam a tendência apresentada nas últimas semanas, quando Marina aparecia como favorita para vencer o pleito. De acordo com a última sondagem, a ex-ministra do Meio Ambiente tinha 46% das intenções de voto no segundo turno contra 44% da presidente.

Primeiro turno

No primeiro turno, Dilma dobrou a vantagem com relação a Marina Silva. A presidente, que luta pela reeleição, aparece agora com 40% das intenções de voto contra 27% da candidata do PSB.

Ou seja, treze pontos à frente da oponente – o dobro da vantagem apresentada na última pesquisa. Aécio Neves (PSDB), por sua vez, amarga o terceiro lugar com 18% dos votos. Excluindo os votos brancos e nulos, a presidente aparece com 45% dos votos válidos e Marina com 31%.

Na sondagem divulgada há uma semana, a petista aparecia com 37% das intenções de voto enquanto Marina tinha 30%. Em terceiro lugar, Aécio Neves (PSDB) estava com 17% das intenções de voto.

Dilma também larga na frente no quesito rejeição. Segundo dados divulgados pelo G1, 31% dos eleitores entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum na atual presidente. A taxa de rejeição de Marina é de 23%. Há duas semanas, o percentual era de 18%.

Para chegar a esses resultados, o Datafolha ouviu 1.474 eleitores em 402 municípios entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.